la perdita di nonno leandro, figura fondamentale nella vita di emma marrone. In data odierna, si registra il dolore per la scomparsa di Leandro, il nonno di Emma Marrone, deceduto all’età di 92 anni. Questa perdita rappresenta un momento molto significativo nella vita della cantante salentina, che ha sempre avuto un legame profondo e autentico con questa figura. La sua morte ha suscitato vivo cordoglio tra i fan e gli affetti più stretti, poiché Leandro aveva svolto un ruolo cruciale nel percorso personale e artistico di Emma. l’annuncio ufficiale della scomparsa. il messaggio sui social media. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Lutto per emma marrone: il suo commovente addio