Lutto per Emma Marrone è morto nonno Leandro | Salutami papà

(Adnkronos) – Lutto per Emma Marrone. La cantante salentina ha salutato per l'ultima volta il nonno Leandro. Con un post condiviso sui social, Emma ha pubblicato una foto in bianco e nero del nonno paterno, a cui era molto legata. "Ciao nonno Leandro. Salutami Papà", ha scritto l'artista, rivolgendo un pensiero al suo papà, Rosario . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com