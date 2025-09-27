Lutto per Emma Marrone è morto nonno Leandro | Salutami papà
(Adnkronos) – Lutto per Emma Marrone. La cantante salentina ha salutato per l'ultima volta il nonno Leandro. Con un post condiviso sui social, Emma ha pubblicato una foto in bianco e nero del nonno paterno, a cui era molto legata. "Ciao nonno Leandro. Salutami Papà", ha scritto l'artista, rivolgendo un pensiero al suo papà, Rosario . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Lutto per emma marrone: il suo commovente addio
"Ciao, salutami papà". Emma, grave lutto in famiglia: l'annuncio
Emma Marrone, grave lutto: l'ultimo (straziante) saluto sui social - Un legame forte, quello tra Emma e il nonno, che è stato per lei un punto fermo nella sua ...
Emma Marrone, morto il nonno Leandro. L'addio commosso: «Salutami papà»