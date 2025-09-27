L' Us Città di Fasano vuole allungare la striscia positiva | sfida contro Real Acerrana
FASANO - Terza gara in otto giorni per l'Us Città di Fasano, atteso alle 15.30 di domani, domenica 28 settembre, nello stadio “Arcoleo” di Acerra, che ospiterà il match tra i locali della Real Acerrana e i biancazzurri, valido per la quinta giornata della Serie D - Girone H. La compagine. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
