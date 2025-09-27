L’urlo di Sinner il campione è tornato | ma quanta paura prima della gioia finale 

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del China Open superando il francese Terence Atmane in tre set: 6-4, 5-7, 6-0. Una vittoria tutt’altro che lineare per il numero 2 del mondo, che ha dovuto soffrire più del previsto, cedendo un set all’avversario prima di dilagare nel parziale decisivo. Dopo oltre due ore di gioco, l’azzurro ha chiuso una partita dalle due facce, mostrando maturità nei momenti chiave. Il match si è aperto con un primo set solido da parte di Sinner, che ha trovato il break nel terzo gioco grazie alla sua costanza da fondo campo. Nonostante qualche difficoltà nel confermare il vantaggio — con alcuni dropshot azzardati — l’altoatesino ha mantenuto la testa avanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it