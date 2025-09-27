L’uragano Gabrielle si abbatte sull’Italia | allerta maltempo le previsioni per le prossime ore
Una nuova fase di maltempo si abbatte sull’Italia, con l’arrivo di temporali e raffiche di vento già dalla giornata di venerdì 27 settembre 2025. I primi fenomeni colpiranno la Sicilia, in particolare i settori orientali e ionici, per poi estendersi rapidamente alla Calabria centro-meridionale, con rovesci intensi, grandinate locali e attività elettrica diffusa. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta arancione su una parte della Lombardia, mentre sarà gialla in Emilia-Romagna, Sicilia, Calabria, Marche, Abruzzo e su altri settori lombardi. Il peggioramento è legato a due aree depressionarie che nei prossimi giorni influenzeranno il quadro meteorologico su gran parte della penisola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
