«M i sono seduto in una radura del tempo». I versi di Federico Garcia Lorca – tratte dalla poesia Eco dell’orologio – sono una pennellata, quasi metafisica, di parole sull’essenza della sua terra natia. Vestono come un guanto anche gli scenari dell’ Andalusia Oceanica, meno frequentata rispetto alla parte mediterranea, quella del turismo balneare e del divertimento tout-court. Da quest’altra parte della regione spagnola è l’Oceano Atlantico a flirtare con la terra e a modellarne il carattere, tra onde lunghe, alta e bassa marea, vento e luce. Proprio come una radura del tempo (e nel tempo) si fa invito a rallentare e osservare senza fretta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lunghe spiagge dorate, candidi villaggi, rovine romane. Ma a Cadice e dintorni si passeggia anche tra opere d’arte contemporanea. Mentre il vento modella le dune