Lunedì partono i lavori in viale Ceccarini Tutte le fasi del cantiere fino a maggio

Conto alla rovescia per la partenza del secondo stralcio del cantiere lungo viale Ceccarini: lunedì partiranno i lavori. Nella giornata di giovedì l’amministrazione ha incontrato i commercianti per definire le modalità attraverso cui procederà il cantiere. La prima fase, da lunedì a gennaio, si concentrerà sul tratto compreso tra viale Milano e viale Gramsci. Si procederà con gli scavi e la posa dei sottoservizi, la realizzazione della soletta, la base in cemento su cui poggerà la nuova pavimentazione. Con i sottoservizi si procederà anche a realizzare le cosiddette celle attorno ai pini, per salvaguardarne la salute ed evitare problemi alla pavimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

