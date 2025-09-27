Conto alla rovescia per la partenza del secondo stralcio del cantiere lungo viale Ceccarini: lunedì partiranno i lavori. Nella giornata di giovedì l’amministrazione ha incontrato i commercianti per definire le modalità attraverso cui procederà il cantiere. La prima fase, da lunedì a gennaio, si concentrerà sul tratto compreso tra viale Milano e viale Gramsci. Si procederà con gli scavi e la posa dei sottoservizi, la realizzazione della soletta, la base in cemento su cui poggerà la nuova pavimentazione. Con i sottoservizi si procederà anche a realizzare le cosiddette celle attorno ai pini, per salvaguardarne la salute ed evitare problemi alla pavimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lunedì partono i lavori in viale Ceccarini. Tutte le fasi del cantiere fino a maggio