Due feretri bianchi ricoperti da fiori dalle tonalità delicate come lo erano loro. Sempre insieme, una accanto all’altra, anche nel momento dell’ultimo saluto. Milena e Giorgia, le due inseparabili amiche di 21 anni di Paderno d’Adda morte investite lo scorso sabato sera mentre stavano raggiungendo a piedi il lungo Adda a Brivio per la festa del paese. Così diverse, eppure così così simili e soprattutto unite. Milena: diplomata in Scienze umane e iscritta alla Facoltà di Servizi sociali, praticava ginnastica ritmica e acrobatica, sebbene ripetesse spesso che "il sorriso è la migliore acrobazia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’una accanto all’altra. Addio a Milena e Giorgia: "Grazie amiche speciali"