M ona Fastvold, è europea (norvegese), ma da molti anni vive negli Stati Uniti dove ha sposato il regista Brady Corbet, sensazione della Mostra di Venezia 2024 (si è aggiudicato il Leone d’argento per The Brutalist che Mona aveva co-sceneggiato ). Emily Blunt e Amanda Seyfried, due stelle luminose sul red carpet di Venezia X Leggi anche › Amanda Seyfried: «Ho un kit di pronto soccorso per la serenità» Con The Testament of Ann Lee Fastvold stila – come aveva fatto suo marito raccontando la storia dell’architetto László Tóth – un altro avvincente romanzo storico su un’iconoclasta del vecchio continente che arriva in America per costruire la sua chiesa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’ultimo film, su una predicatrice dell’800, l’ha girato «in stato di grazia». Niente di che per un’attrice che rasenta l’estasi quando lavora. Ma quando si parla di leadership femminile ha idee molto concrete