L’ultimo atto d’amore del polpo Ghost che veglia le sue uova senza vita prima di morire
Ghost è una magnifica femmina di polpo gigante del Pacifico che vive all’Aquarium of the Pacific, in California. La sua storia è un dolce promemoria del ciclo vitale e della dedizione materna di queste creature marine che non finiranno mai per stupire. Ghost è entrata nella fase finale del suo ciclo vitale, un processo noto come senescenza. Per un polpo femmina, questo significa deporre le uova e dedicare il resto della propria esistenza alla loro cura, trascurando persino i propri bisogni primari come l’alimentazione. Ma la storia di Ghost è ancora più straziante: le sue uova sono purtroppo non fecondate e, di conseguenza, non si schiuderanno mai. 🔗 Leggi su Cultweb.it
