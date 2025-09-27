L’ultima di Bandecchi | Sto con Israele a Gaza bambini mai morti

Bufera sul sindaco di Terni Stefano Bandecchi che, in un video pubblicato sui social, si è schierato dalla parte di Israele sostenendo che «20 mila bambini non sono mai morti » a Gaza. «Lo Stato vero della Palestina non è certo quello guidato da Hamas, perché gli stessi palestinesi dicono che Hamas se ne deve andare», ha affermato, tra le altre cose, nel filmato. A scatenare le polemiche sono stati però alcuni commenti che il primo cittadino ha scritto sotto il video postato su Instagram in risposta agli utenti. «Mi viene naturale dire che i bambini nella Striscia finiscono la loro infanzia a nove anni, dato che le bambine vengono a quella età trombate », si legge in uno di questi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’ultima di Bandecchi: «Sto con Israele, a Gaza bambini mai morti»

