Lukaku e McTominay meglio di Di Caprio | Ag4in è un successo il Napoli vince al botteghino

Il film sul quarto scudetto prodotto da De Laurentiis tra i più visti in Italia. Il presidente coniuga alla perfezione i suoi due mondi: "E per questa stagione vogliamo fare ancora meglio.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lukaku e McTominay meglio di Di Caprio: "Ag4in" è un successo, il Napoli vince al botteghino

