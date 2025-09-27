Luis Henrique Chivu valuta cinque cambi a Cagliari | tutti gli aggiornamenti sulla rosa dei nerazzurri

Luis Henrique prende il posto di Dumfries? L’olandese non è al meglio, il brasiliano favorito su Darmian. La scelta tra i pali. Potrebbe essere la serata di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001, che questa sera contro il Cagliari potrebbe partire dal 1’ al posto di Denzel Dumfries, alle prese con un fastidio al ginocchio rimediato nella trasferta di Amsterdam. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ Inter di Cristian Chivu lo avrebbe provato più volte nella rifinitura, mettendolo davanti a Matteo Darmian nelle gerarchie per la fascia destra. Un segnale importante per il giovane verdeoro, arrivato in estate come investimento di prospettiva e ora vicino all’esordio da titolare in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

