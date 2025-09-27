L’Uefa vuole escludere Israele dalle competizioni calcistiche anche dai mondiali | cosa cambia per l’Italia di Gattuso

L’Uefa starebbe pensando seriamente di escludere Israele (tutte le nazionali e il Maccabi, impegnata in Europa League) dalle competizioni calcistiche. Il consiglio direttivo del massimo organismo calcistico europeo deciderà nei prossimi giorni. Prima della partita con l’Italia fissata per il 14 ottobre ad Udine. Le pressioni del Qatar. Secondo indiscrezioni, il Qatar starebbe spingendo per una decisione drastica nei confronti di Israele. Doha, sponsor di peso dell’ UEFA e rappresentata da figure influenti come Nasser Al-Khelaifi – presidente del Paris Saint Germain e della Lega dei club europei – ha negato ogni responsabilità, denunciando una campagna di disinformazione orchestrata da Tel Aviv, in risposta ai recenti attacchi israeliani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

