Luciano Darderi si arrende a Jenson Brooksby in due set negli ottavi di finale a Tokyo
Il percorso di Luciano Darderi a Tokyo si interrompe negli ottavi di finale. L’italo-argentino (n.30 del ranking) è stato sconfitto dall’americano Jenson Brooksby (n.86 del mondo) col punteggio di 7-6 (7) 6-1 in 1 ora e 39 minuti di partita. Un match in cui l’andamento del primo set ha inciso in maniera importante, visto il netto calo avuto da Darderi nella seconda frazione. Brooksby, dunque, accede ai quarti e se la vedrà con il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e lo statunitense Ethan Quinn. Nel primo set l’inizio è confortante per Luciano. Il tennista di origini sudamericane strappa in apertura il servizio allo statunitense con colpi di rara potenza, sfiorando il doppio break nel terzo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
