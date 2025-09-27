L’Uci | Israele-Premier Tech è benvenuta nel ciclismo ma il Giro dell’Emilia li esclude per motivi di sicurezza

La formazione di Israele, Israel-Premier Tech non prenderà parte all’edizione numero 108 del Giro dellEmilia, in programma il 4 ottobre con partenza da Bologna. La decisione è stata ufficializzata dagli organizzatori dopo giorni di tensioni e polemiche legate alla presenza del team israeliano, più volte contestato in occasione di altre gare internazionali. Nei giorni scorsi alcuni centri sociali bolognesi avevano annunciato manifestazioni di protesta qualora la squadra fosse stata al via. A queste prese di posizione si è aggiunto l’appello del Comune di Bologna, che attraverso l’assessora allo sport Roberta Li Calzi aveva chiesto l’esclusione della formazione, ricordando come già alla Vuelta di Spagna la I srael-Premier Tech fosse stata al centro di contestazioni di piazza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

