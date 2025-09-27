L’Uci | Israele-Premier Tech è benvenuta nel ciclismo ma il Giro dell’Emilia li esclude per motivi di sicurezza
La formazione di Israele, Israel-Premier Tech non prenderà parte all’edizione numero 108 del Giro dell’Emilia, in programma il 4 ottobre con partenza da Bologna. La decisione è stata ufficializzata dagli organizzatori dopo giorni di tensioni e polemiche legate alla presenza del team israeliano, più volte contestato in occasione di altre gare internazionali. Nei giorni scorsi alcuni centri sociali bolognesi avevano annunciato manifestazioni di protesta qualora la squadra fosse stata al via. A queste prese di posizione si è aggiunto l’appello del Comune di Bologna, che attraverso l’assessora allo sport Roberta Li Calzi aveva chiesto l’esclusione della formazione, ricordando come già alla Vuelta di Spagna la I srael-Premier Tech fosse stata al centro di contestazioni di piazza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: israele - premier
Israele, l'ex premier Barak smaschera Netanyahu: "Non sa dove arrivare con le sue guerre, ha strumentalizzato Hamas per indebolire l’Anp"
Israele, governo Netanyahu perde i pezzi, esce da coalizione anche partito ultraortodosso Shas, premier in minoranza con solo 50 seggi su 120
Il Regno Unito riconoscerà lo Stato Palestinese a settembre se Israele non fermerà la guerra: L’annuncio del Premier Starmer
Al suo arrivo ad Ascoli per il tour elettorale in vista delle regionali nelle Marche il leader della Lega è stato contestato con fischi e striscioni contro le sue dichiarazioni a sostegno di Israele e Netanyahu. Il vicepremier, infastidito, ha sbottato con gli uomini della - facebook.com Vai su Facebook
La premier #Meloni critica #Israele "per aver superato i limiti", e la #Russia, "per le ferite al diritto internazionale". A margine, condanna l'attacco alla #Flotilla ma dice: "Missione irresponsabile". Al #Tg2Rai ore 13,00 #25settembre - X Vai su X
L’Uci: “Israele-Premier Tech è benvenuta nel ciclismo”, ma il Giro dell’Emilia li esclude per motivi di sicurezza - L'Uci ha deciso far partecipare alle proprie gare i corridori di Israele, ma il Giro dell'Emilia non la pensa così visti i 5 passaggi ... Riporta ilnapolista.it
“Cambiate nome e bandiera”: l’Israel Premier-Tech rischia di rimanere senza bici - Ora il fornitore britannico Factor minaccia di andarsene, mentre gli atleti sotto contratto ... Secondo ilfattoquotidiano.it