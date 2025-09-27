Lucera | festa del peperoncino l’abbraccio di mezzanotte Oggi conclusione

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il peperoncino non scalda solo il palato, ma anche il cuore. Dopo il grande successo delle prime due serate, la Festa del Peperoncino si prepara a celebrare la giornata conclusiva, sabato 27 settembre, in via D’Angicourt, con un momento speciale che incarna perfettamente lo spirito dell’evento: unire sapori, tradizione e convivialità. A mezzanotte in punto, tutti i partecipanti saranno invitati a un abbraccio collettivo, gesto simbolico che racchiude il senso più profondo della manifestazione: vicinanza, condivisione e gioia di stare insieme. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

