Lucchese - La vigilia del derby Pantera c'è da sfatare il Porta Elisa

Lucchese a caccia del primo successo casalingo della stagione, domani pomeriggio, alle ore 15, al "Porta Elisa", contro la Pro Livorno Sorgenti, avversario considerato abbordabile dagli addetti ai lavori per i rossoneri di Pirozzi. Ma siamo convinti che, oggi, in occasione della consueta conferenza stampa di presentazione del match, l’allenatore dirà, giustamente, che ogni partita fa storia a sé, che tutti gli avversari vanno rispettati e che questo è un girone pieno zeppo di derby e, dunque, di partite particolari. Oltretutto la Lucchese dovrà affrontare i prossimi impegni ravvicinati (mercoledì prossimo, alle ore 18, ci sarà la gara "secca" contro il Perignano nel quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia), senza alcuni titolari di un certo peso, come il difensore centrale Santeramo e la punta di diamante Piazze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

