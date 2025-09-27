Lucchese - La vigilia del derby Pantera c’è da sfatare il Porta Elisa
Lucchese a caccia del primo successo casalingo della stagione, domani pomeriggio, alle ore 15, al "Porta Elisa", contro la Pro Livorno Sorgenti, avversario considerato abbordabile dagli addetti ai lavori per i rossoneri di Pirozzi. Ma siamo convinti che, oggi, in occasione della consueta conferenza stampa di presentazione del match, l’allenatore dirà, giustamente, che ogni partita fa storia a sé, che tutti gli avversari vanno rispettati e che questo è un girone pieno zeppo di derby e, dunque, di partite particolari. Oltretutto la Lucchese dovrà affrontare i prossimi impegni ravvicinati (mercoledì prossimo, alle ore 18, ci sarà la gara "secca" contro il Perignano nel quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia), senza alcuni titolari di un certo peso, come il difensore centrale Santeramo e la punta di diamante Piazze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lucchese - vigilia
Lucchese - La vigilia della nuova rinascita. Almeno in 800 amano ancora la Pantera
? LE PAROLE DEL MISTER ALLA VIGILIA DI REAL FORTE QUERCETA – SAN GIULIANO FC «Veniamo da una settimana intensa, con un dispendio fisico importante nella gara di Coppa contro la Lucchese. Siamo riusciti a fare un solo allenamento vero, m - facebook.com Vai su Facebook
Lucchese - Verso il derby con il Pro Livorno. Picchi ce la fa, sospiro di sollievo per Pirozzi - Il centrocampista domenica sarà convocato regolarmente anche se non è al meglio. Lo riporta msn.com
Lucchese - La vigilia della nuova rinascita. Almeno in 800 amano ancora la Pantera - Tanti gli abbonamenti sottoscritti fino a ieri: oggi è l’ultimo giorno della campagna. Come scrive msn.com