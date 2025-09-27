Lucarelli dura su Convertini a Ballando | Sei sempre stato un uomo medio che pa**e Rossella Erra si infuria

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Lucarelli è la più critica verso Beppe Convertini a Ballando con le Stelle. Dopo l'esibizione con la maestra Veera Kinnunen, la giurata ha preso parola e ha accusato il conduttore di non riuscire a far emergere la sua personalità. L'intervento di Rossella Erra: "L'avete ucciso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lucarelli - dura

lucarelli dura convertini ballandoLucarelli dura su Convertini a Ballando: “Sei sempre stato un uomo medio, che pa**e”, Rossella Erra si infuria - Dopo l’esibizione con la maestra Veera Kinnunen, la giurata ha preso parola e ha accusato il conduttore di non ... Riporta fanpage.it

lucarelli dura convertini ballandoLa vita privata di Beppe Convertini: età, moglie, figli, ex fidanzata, Ballando con le stelle, Instagram - La carriera, gli amori, la famiglia e la partecipazione, da concorrente, allo show del sabato aera di Rai 1 Volto (e voce) garbato e familiare della televisione italiana, Beppe Convertini è un condutt ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Lucarelli Dura Convertini Ballando