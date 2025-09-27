Luca Nardi accede al tabellone principale di Shanghai | Joao Fonseca dà forfait
Il gruppo di tennis italiani nel tabellone principale del Masters1000 di Shanghai si arricchisce di un’unità. Nel prestigioso torneo, previsto dal 1° al 12 ottobre, che segnerà anche il ritorno in campo del serbo Novak Djokovic, Luca Nardi avrà l’opportunità di giocarsi le proprie carte dal main draw e non dovendo affrontare le qualificazioni. Il pesarese ha potuto “sfruttare” la defezione del brasiliano Joao Fonseca, che ha annunciato la propria assenza dall’evento in Asia. In questo modo, il contingente nostrano sale a 9. Si tratta di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e appunto di Nardi. 🔗 Leggi su Oasport.it
