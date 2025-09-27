Love Bugs torna su TV8 | Brenda Lodigiani e Michele Rosiello protagonisti del reboot della sit-com

Torna la sit-com che racconta con ironia e autenticità la vita delle coppie di oggi BRENDA LODIGIANI e MICHELE ROSIELLO Prodotto da Blu Yazmine Regia di IVAN COTRONEO DAL 24 NOVEMBRE SU TV8 IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLE ORE 19.30 I tempi cambiano, ma l’amore inciampa sempre negli stessi “bug”. Questa la premessa che introduce la nuova versione di “Love Bugs”, la sit-c. 🔗 Leggi su Digital-news.it

