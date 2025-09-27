Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 27 settembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 26 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 82 (94) 72 (68) 88 (65) 74 (63) 31 (61) Cagliari: 42 (103) 85 (100) 8 (80) 48 (74) 65 (72) Firenze: 42 (90) 76 (77) 89 (52) 69 (51) 67 (49) Genova: 56 (67) 49 (59) 54 (55) 73 (46) 68 (42) Milano: 25 (93) 47 (60) 56 (59) 51 (56) 71 (55) Napoli: 25 (64) 8 (55) 33 (54) 42 (51) 66 (50) Palermo: 59 (84) 14 (71) 45 (60) 4 (56) 85 (52) Roma: 63 (76) 16 (63) 53 (49) 86 (48) 23 (43) Torino: 7 (74) 4 (70) 46 (62) 66 (54) 36 (51) Venezia: 5 (90) 58 (69) 16 (67) 43 (55) 49 (54) Nazionale: 82 (103) 59 (79) 35 (73) 58 (68) 73 (58). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

In questa notizia si parla di: lotto - superenalotto

Estrazioni Lotto 17 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto 19 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto 12 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto

Il Jackpot vale 57 milioni: Lotto, #superenalotto, Sim... - X Vai su X

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri estratti - facebook.com Vai su Facebook

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 26 settembre 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6 nè 5+, centrati cinque 5 - Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di venerdì 26 settembre 2025: su Leggo. Si legge su leggo.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 25 settembre 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6 nè 5+, centrati cinque 5 da 32 mila euro - Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di giovedì 25 settembre 2025: su Leggo. Segnala leggo.it