L' oroscopo di oggi - sabato 27 settembre 2025

? Ariete. La giornata caro Ariete, si apre con una spinta energica che ti rende protagonista in diversi contesti. La voglia di affermarti è forte, ma attenzione a non sembrare troppo competitivo: Mercurio in opposizione, può darti l’impressione di dover di istinto difendere i tuoi principi e idee, quando in realtà un pacifico confronto, specie oggi, agevola e favorisce la tua realizzazione. La Luna eccellente per gli spostamenti, desidera regalarti un sabato dinamico, dove anche nelle relazioni sentimentali puoi essere molto ricercato. Nella professione, consiglio di prenderti un momento di riflessione: hai progetti importanti da sviluppare e come ben sai le dinamiche impostanti, richiedono tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - sabato 27 settembre 2025

oroscopo - oggi

Oroscopo di oggi, sabato 27 settembre 2025 - È un magnifico momento per mettere in cantiere progetti fondamentali per ogni coppia, quindi se ci state facendo un pensierino non rimandate e passate all'azione. Si legge su alfemminile.com

