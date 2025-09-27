Loreto in partita fino all’ultimo Ma a Roma arriva il secondo ko
Virtus Roma 76 Loreto 69 VIRTUS 1960: Toscano 7 (12, 13), Leggio 9 (36, 14), Barattini 7 (14, 11), Rodriguez 23 (66, 34), Talone ne, Majcuni 1 (02 da tre), Visintin 2 (13, 02), Lenti 12 (47, 01), Bazan, Fokou ne. All.: Calvani. CONSULTINVEST LORETO PESARO: Sgarzini 4 (24, 01), Tognacci 16 (47, 26), Pillastrini 17 (79, 03), Lomtadze (02), Valentini 11 (13, 24), Aglio 4 (02, 13), Del Prete ne, Graziani 9 (13, 27), Delfino 7 (35), Terenzi 1 (02, 01). All.: Ceccarelli. Arbitri: Moretti, Roberti e Ricci. Note – Paziiali: 21-13; 35-24; 56-45. Roma: Tiri liberi 13 18. Rimbalzi 34 (4 Off + 30 Dif, Battistini 12).
