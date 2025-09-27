Lorenzo Musetti si scusa | Ho sbagliato ammiro il popolo cinese
Il tempo delle scuse. Lorenzo Musetti ha voluto rivolgere un messaggio di questo genere, sui social, dopo quanto accaduto ieri nel corso della partita vinta contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il riferimento è al tie-break del secondo parziale. Il carrarino si trovava avanti di un mini-break e con due servizi a propria disposizione sul 4-3 in suo favore. Nello scambio, Musetti ha affossato un dritto non impossibile in rete e si è lasciato andare a uno sfogo di pura frustrazione contro il pubblico: “ Tossiscono sempre ‘sti caXXo di cinesi. “, le parole dell’azzurro che poco dopo ha fatto il verso a chi tossiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lorenzo Musetti si scusa: “Ho sbagliato, ammiro il popolo cinese” - “Vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto ieri, in preda alla frustrazione, durante la mia partita“, ha scritto su Instagram Musetti. Scrive oasport.it
