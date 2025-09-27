Lorenzo Musetti non vuole fermarsi a Pechino | Sono in fiducia sto giocando il mio miglior tennis

Lorenzo Musetti ha superato al primo turno l’insidioso ostacolo rappresentato dal big server Giovanni Mpetshi Perricard e si appresta ad affrontare un altro francese in occasione degli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Pechino 2025. Il carrarino se la vedrà con il veterano Adrian Mannarino, proveniente dalle qualificazioni e reduce da un convincente successo per 6-3 6-2 sul kazako Alexander Bublik. “ Sono consapevole che sto giocando bene, sto esprimendo il mio miglior tennis e sono anche in fiducia “, dichiara Musetti alla vigilia del suo secondo impegno sul cemento della capitale cinese. Il n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti non vuole fermarsi a Pechino: “Sono in fiducia, sto giocando il mio miglior tennis”

In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti

Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0

Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c’è un triplo rischio di sorpasso

Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals

Arrivano le scuse di Lorenzo Musetti al pubblico cinese, dopo le espressioni utilizzate dal carrarino durante il match contro Mpetshi Perricard. "Cari tifosi cinesi, vorrei chiedere sincermente scusa per ciò che ho detto durante il mio match, in un momento di frust - X Vai su X

Pechino sorride agli azzurri, con Lorenzo Musetti che supera in tre set Giovanni Mpetshi Perricard, Flavio Cobolli che batte Andrey Rublev e, nel torneo femminile, Jasmine Paolini che ha superato la lettone Anastasija Sevastova. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Lorenzo Musetti non vuole fermarsi a Pechino: “Sono in fiducia, sto giocando il mio miglior tennis” - Lorenzo Musetti ha superato al primo turno l'insidioso ostacolo rappresentato dal big server Giovanni Mpetshi Perricard e si appresta ad affrontare un ... Segnala oasport.it

Musetti: "La sconfitta in finale è ancora nella mia testa, ma sto giocando bene" - Dopo le scuse al pubblico cinese per un commento non troppo carino fatto durante la partita con Giovanni Mpetshi Perricard, è arrivato il momento di pensare alla cosa più importante: il campo. Da tennisworlditalia.com