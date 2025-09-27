Lorenzo Musetti contro il pubblico cinese | lo sfogo a Pechino dell’azzurro e le accuse di razzismo sui social

Una partita difficile per Lorenzo Musetti all’esordio dell’ATP500 di Pechino. Il toscano, reduce dalla grande delusione della sconfitta nella finale del torneo di Chengdu contro il cileno Alejandro Tabilo non sfruttando anche due match-point, ha dovuto dar fondo a tutte le proprie energie per piegare il Big Server transalpino, Giovanni Mpetshi Perricard, sullo score di 7-6 (3) 6-7 (4) 6-4. Una partita che Lorenzo si è complicato più volte  per scarsa attenzione in alcuni punti e la tendenza a essere passivo. Inoltre, in uno di questi, la sua attenzione alla partita si è rivolta ad altro. Il riferimento è in particolare a quanto accaduto nel corso del tie-break del secondo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti contro i cinesi, lo sfogo in italiano a Pechino: le frasi contro gli spalti all’Atp di Pechino – Il video - Sui social il video del tennista azzurro accusato di razzismo per le sue frasi contro il pubblico di Pechino. open.online scrive

Pechino, Musetti accusato di razzismo sui cinesi, Paolini già idolo dei tifosi: Lorenzo insulta, Jasmine se la ride - Italia a due volti in Cina, con Lorenzo Musetti accusato di razzismo contro i cinesi e Jasmine Paolini che si gode successo e scherza con il pubblico prendendosi gli applausi ... Come scrive sport.virgilio.it

