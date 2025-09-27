lorenzo il magnifico talento predestinato

La sua Africa ha i colori dell'arcobaleno e di un tramonto che illumina il sorriso di Lorenzo Magnifico Finn. Una maglia d'arc en ciel che il 18enne (i 19 li compirà il prossimo 19 dicembre, ndc) ligure conquistata nella gara Under 23 e aggiunge a quella già in bacheca vinta un anno fa sul circuito di Zurigo, quando si laureò campione del mondo nella categoria Juniores. È il primo italiano che centra la doppietta. Un Magnifico talento, Lorenzo Mark Finn. Un predestinato del pedale che fa già parte di una delle più importanti squadre al mondo come la Red Bull Bora Hangrohe di Roglic, Pellizzari e dal prossimo anno Evenepoel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

