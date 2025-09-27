Lorenzo Finn oro mondiale di ciclismo Under 23 | Mi alleno nell’entroterra ligure a bordo strada rischio la vita ogni giorno

Il campione del mondo di ciclismo under 23 è italiano, si chiama Lorenzo Finn. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Finn: «Mi alleno nellentroterra ligure a bordo strada, rischio la vita ogni giorno». Lorenzo, lei era il più giovane in gara 18 anni, ndr.: si rende conto di che cosa ha combinato? « Ci voleva la giornata perfetta. E l’ho avuta. Sull’ultimo pavé le gambe stavano iniziando a cedere. Ma sentivo che il distacco aumentava. Non mi potevo fermare, non l’avrei fatto per nessuna ragione al mondo ». Ci credeva? Se lo sentiva? « Di più rispetto allo scorso anno, sì. Sapevo di poter vincere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lorenzo Finn oro mondiale di ciclismo Under 23: «Mi alleno nell’entroterra ligure a bordo strada, rischio la vita ogni giorno»

