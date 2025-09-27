Lorenzo Bonicelli rompe il silenzio dopo l' infortunio | Sentire muoversi un braccio è già una conquista ricordo tutto Sono fortunato

La rinascita dopo l'inferno. Una vita stravolta in un attimo da un terribile infortunio. «Se oggi mi guardo allo specchio, mi dico che sono fortunato». E «sentire. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Lorenzo Bonicelli rompe il silenzio dopo l'infortunio: «Sentire muoversi un braccio è già una conquista, ricordo tutto. Sono fortunato»

In questa notizia si parla di: lorenzo - bonicelli

Lorenzo Bonicelli, ora la gara più dura ma la colletta per le cure non si ferma. Come sta il ginnasta?

Lorenzo Bonicelli: la lunga strada verso la riabilitazione. Al suo fianco c’è sempre Lisa Rigamonti

Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi

Lorenzo Bonicelli rompe il silenzio dopo l'infortunio: «Sentire muoversi un braccio è già una conquista, ricordo tutto. Sono fortunato» - «Se oggi mi guardo allo specchio, mi dico che sono fortunato». Come scrive msn.com

Bonicelli: “Del mio incidente ricordo ogni istante. Sentire muoversi un braccio è già una conquista” - Il ginnasta ricoverato al Niguarda dopo la caduta agli anelli di luglio: “I pensieri mi portano crisi profonde, ma devo concedermele. Da repubblica.it