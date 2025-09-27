Lorenzo Bonicelli e l’attimo di felicità in terapia intensiva | Ho sentito che muovevo un braccio

Lorenzo Bonicelli ha avuto un incidente alle Universiadi di Essen in Germania. Una caduta l’ha fatto finire in coma farmacologico. Quando si è risvegliato ha scoperto di avere un danno neurologico. Poi ha ripreso a parlare ed è uscito dalla terapia intensiva. Oggi è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. «Sono sempre stato cosciente. E super lucido. Ricordo ogni momento, dalla caduta all’arrivo in sala operatoria. Dall’inizio alla fine», dice in un’intervista a Repubblica. Il movimento di un braccio. Bonicelli ricorda: «Nei primi giorni, le immagini dell’incidente venivano a trovarmi spesso. 🔗 Leggi su Open.online