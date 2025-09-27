Lookman Inter retroscena sul mancato approdo a Milano del nigeriano | cosa non è piaciuto a Bergamo
Lookman Inter, svelato un aneddoto sulla trattativa con l’Atalanta per il centravanti: il vero problema dell’accordo con la Dea. Spunta un importante retroscena sulla trattativa che durante l’estate ha visto protagonisti l’ Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, tra i protagonisti della squadra bergamasca nelle ultime stagioni. Come riportato da calciomercato.com, la società orobica non ha gradito un aspetto che ha rischiato di incrinare i rapporti durante le negoziazioni. La pressione degli agenti non è piaciuta a Percassi. Il club bergamasco, infatti, non ha digerito la pressione continua esercitata dagli agenti del giocatore, che hanno spinto con decisione per la cessione al club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
