Lookman Inter retroscena sul mancato approdo a Milano del nigeriano | cosa non è piaciuto a Bergamo

Internews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lookman Inter, svelato un aneddoto sulla trattativa con l’Atalanta per il centravanti: il vero problema dell’accordo con la Dea. Spunta un importante retroscena sulla trattativa che durante l’estate ha visto protagonisti l’ Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, tra i protagonisti della squadra bergamasca nelle ultime stagioni. Come riportato da calciomercato.com, la società orobica non ha gradito un aspetto che ha rischiato di incrinare i rapporti durante le negoziazioni. La pressione degli agenti non è piaciuta a Percassi. Il club bergamasco, infatti, non ha digerito la pressione continua esercitata dagli agenti del giocatore, che hanno spinto con decisione per la cessione al club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

lookman inter retroscena sul mancato approdo a milano del nigeriano cosa non 232 piaciuto a bergamo

© Internews24.com - Lookman Inter, retroscena sul mancato approdo a Milano del nigeriano: cosa non è piaciuto a Bergamo

In questa notizia si parla di: lookman - inter

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi

lookman inter retroscena mancatoLookman-Inter, ecco un nuovo retroscena tra la squadra nerazzurra e l’attaccante nigeriano - Inter, retroscena e scenari: Di Marzio fa chiarezza sul mancato trasferimento Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su due temi centrali del calcio italiano: il livel ... Riporta calcionews24.com

lookman inter retroscena mancatoLookman-Inter, occasione sfumata e un retroscena da parte della squadra nerazzurra - Inter è stata uno dei casi più caldi dell’ultima sessione estiva di calciomercato, ma si ... Come scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lookman Inter Retroscena Mancato