L’ONG Medici Senza Frontiere (MSF) ha annunciato che sospenderà a breve le sue attività a Gaza City. La decisione segue l’aumento delle azioni militari di Israele sul territorio palestinese, sempre più frequenti e sempre più pericolose. Il coordinatore per le emergenze di MSF, Jacob Granger, ha dichiarato che i soldati israeliani hanno circondato tutte le cliniche gestite dall’organizzazione, e che l’incolumità del personale è a rischio. «Non abbiamo avuto altra scelta che interrompere le nostre attività, poiché le nostre cliniche sono circondate dalle forze israeliane», ha comunicato Granger, «Questa è l’ultima cosa che volevamo, poiché i bisogni a Gaza City sono enormi, con le persone più vulnerabili – neonati in terapia intensiva, persone con ferite gravi e malattie potenzialmente letali – impossibilitate a muoversi e in grave pericolo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L'ONG Medici Senza Frontiere ha sospeso le sue attività a Gaza City