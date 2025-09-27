Questa mattina alle 11 in piazza duomo si alza il sipario sulla monumentale Loggia del Podestà (nella foto gli ultimi ritocchi) dopo il restauro. Previsto il saluto del sindaco Andrea Marrucci, della Regione Toscana e delle autorità. Questo spicchio di storia monumentale è e rimane il salotto buono che ritorna in mano ai cittadini delle torri di ieri, oggi e di domani. Che ha visto nascere una delle prime e famose stagioni di lirica all’aperto in ambito italiano e tanti, tanti altri eventi culturali da perdere il conto in questo rinnovato angolo da cartolina e spazio culturale e di riqualificazione compreso il nuovo spazio dei tradizionali banchi della fiera ‘mercatale’ e molto altro ancora fra le pietre del secolare monumento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Loggia del Podestà: su il sipario