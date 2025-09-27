Loftus-Cheek | Mi sento più un giocatore offensivo dominante

Qual è il ruolo preferito di Ruben Loftus-Cheek? Il centrocampista del Milan ne ha parlato nel corso di un'intervista a 'CBS Sports Golazo'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Loftus-Cheek: “Mi sento più un giocatore offensivo, dominante”

Loftus-Cheek, la scommessa di Allegri: rilancio tattico per il bene del Milan

Loftus-Cheek carica il Milan: “Mi sento pronto, voglio fare bene per il club e i tifosi”

Milan, allenamenti: Loftus-Cheek brilla! E Maignan lavora su …

Loftus-Cheek: "#Pulisic? Lavora molto duro ogni giorno, ha un potenziale enorme"

Loftus-Cheek: "L'obiettivo? Vincere e non subire gol. Mi sento un giocatore offensivo"

Loftus-Cheek: “Stupendo giocare con Modric, scudetto? Credo…” - Cheek ha parlato in un'intervista a CBS Sports Golazo in merito al Milan,ad Allegri e alla stagione attuale ... Scrive msn.com

Milan, Loftus-Cheek: "Non pensiamo allo Scudetto, Pulisic può crescere ancora. Modric ha il controllo di tutto" - Cheek parla a CBS Sports Golazo Raccontaci come è stata per te Milano in termini di accettazione culturale e di approccio . Lo riporta msn.com