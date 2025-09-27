Loftus-Cheek | In Italia ogni partita è difficile devi essere sempre pronto e concentrato

Loftus-Cheek è al terzo anno in Italia. Ormai ha imparato a conoscere le difficoltà della Serie A, come ha raccontato a 'CBS Sports Golazo'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Loftus-Cheek: “In Italia ogni partita è difficile, devi essere sempre pronto e concentrato”

