Loftus Cheek ha chiari i propri obiettivi | Il Milan deve restare concentrato niente entusiasmi nella corsa Scudetto

Loftus Cheek sulla lotta al titolo con l’Inter ed il Napoli: «Pensiamo a crescere come squadra, partita dopo partita». Intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo, Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, ha fatto il punto sulla stagione del Milan, soffermandosi in particolare sulla corsa Scudetto e sugli obiettivi della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Il centrocampista rossonero ha messo in chiaro il pensiero del gruppo: «Penso che dobbiamo essere realisti e concentrarci su cosa sta succedendo ora, abbiamo giocato belle partite e stiamo iniziando a vederci più uniti come squadra e a giocare un buon calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

