Lodi assapora le Forme del Gusto | ospite speciale il maestro Peppe Vessicchio

Lodi, 27 settembre 2025 – Ha preso il via, ieri, la XIII edizione del festival “Le Forme del Gusto”, la rassegna delle eccellenze agroalimentari, dei prodotti e dei produttori locali che racconta il Lodigiano e unisce enogastronomia, storia, cultura, natura e arte. Cuore della manifestazione è piazza della Vittoria che, sin da ieri mattina, ha accolto non solo gli stand e i primi clienti desiderosi di acquistare, assaporare e conoscere i prodotti tipici del territorio, ma anche le scuole, ospitate sotto il tendone centrale per assistere a laboratori, talk e show-cooking. Tra le iniziative di apertura sono sfilati sul palco alcuni esponenti della Società Acque Lodigiane che per l’occasione ha messo alla prova gli studenti con approfondimenti interattivi sugli sprechi e sull’importanza dell’acqua come risorsa e bene collettivo nell’incontro “Le Forme dell’Acqua“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

