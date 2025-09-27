Lobotka | Milan? Sono forti ma abbiamo il nostro gioco Faccio una promessa ai tifosi per lo Scudetto poi l’annuncio su De Bruyne

In attesa del big match di domani sera, lo slovacco ha voluto parlare di alcune situazioni sia legato alla partita contro i rossoneri che di alcuni sui compagni di squadra. Cresce l’attesa per la sfida dal profumo di scudetto di domani sera allo Stadio San Siro tra Milan e Napoli. Gli azzurri vogliono assolutamente continuare la striscia di quattro vittorie consecutiva, i rossoneri invece vogliono interrompere il percorso dei campioni d’Italia, riaprendo uno nuovo capitolo di questo inizio di stagione. Conte per questo, domani si affiderà ai titolarissimi, nonostante le tante assenze. Tra questi c’è sicuramente Stanislav Lobotka, uno dei pilastri del centrocampo di Conte, che ha parlato di alcune dinamiche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lobotka: “Milan? Sono forti, ma abbiamo il nostro gioco. Faccio una promessa ai tifosi per lo Scudetto”, poi l’annuncio su De Bruyne

