Lo tsunami dell’adolescenza lo psicoterapeuta Alberto Pellai ospite della BCC

La sala BCC Città e Cultura di Imola ha ospitato giovedì scorso l'incontro con il dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano, che ha parlato di adolescenza. L'incontro è stato organizzato da BCC Open – Famiglie al lavoro, un gruppo di dipendenti della BCC che si occupa di promuovere il cambiamento e migliorare le politiche aziendali in materia di diversità, equità e inclusione. Anche la conferenza con Pellai si colloca tra le iniziative promosse dall'istituto a favore dei propri collaboratori, nell'ottica di favorirne la crescita personale e professionale, con la consapevolezza che le dimensioni di vita familiare e lavorativa sono sempre più strettamente interconnesse.

