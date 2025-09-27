Come tutte le categorie giuridiche, neanche il genocidio è un assoluto. Semmai è una categoria al servizio del diritto internazionale funzionale a prevenire massacri, che però è stata monopolio delle grandi potenze per quasi tutta la sua vita. Fino a Gaza, spiega Paolo Fonzi, storico all’Università Federico II di Napoli. Fonzi ha da poco pubblicato con Laterza un saggio sulla storia del concetto di genocidio, sull’onda del dibattito acceso dalla guerra a Gaza. “Nel caso attuale di Israele, non sono un giurista, ma rilevo che quasi tutti gli esperti internazionali concordano sul fatto che stia commettendo un genocidio a Gaza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo storico Fonzi: “Gaza è il primo caso in cui l’accusa di genocidio è usata dal sud del mondo contro l’occidente inerte”