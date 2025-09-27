lo stile di re giorgio tra passato e presente

I l tributo di iODonna al grande stilista Giorgio Armani attraverso un racconto, per parole e immagini, della collezione AutunnoInverno 2025-26, ma anche selezionando dal nostro archivio scatti fotografici che ripercorrono trent’anni di servizi moda dedicati a questa maison italiana. Cate Blanchett agli Emmy 2025: il look è un purissimo omaggio a Giorgio Armani X L’emozione continua in città con un importante appuntamento alla Pinacoteca di Brera, dove ha appena aperto “ Giorgio Armani: Milano, per amore ”. Nella mostra evento, cinquant’anni di creatività in un esclusivo dialogo tra moda e arte (fino all’11 gennaio 2026). 🔗 Leggi su Iodonna.it

