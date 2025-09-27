Lo stadio che cambia Nuovi spazi da ’vip’

Benvenuti nella nuova frontiera del comfort colorato di bianconero. In occasione del match di oggi contro il Palermo, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi si apriranno le porte della nuova area ospitalità riservata agli spettatori della tribuna vip che vorranno aggiungere al loro biglietto anche l’opzione dedicata al nuovo servizio pensato per mettere a disposizione uno spazio interamente dedicato al Cavalluccio nel quale rilassarsi prima della gara e durante l’intervallo, approfittando anche di un servizio catering allestito ad hoc. I lavori erano iniziati al termine della scorsa staggine calcistica per poi entrare nel vivo dopo la due giorni di concerti di Rockin’1000 che a fine luglio aveva fatto gravitare nell’area dello stadio circa 30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

