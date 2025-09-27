lo scrittore francese houellebecq si racconta a sangiuliano

“L'idea di romanzo è di creare i personaggi. La politica si può anche integrare alla narrazione, ma la cosa importante è l'individuo, con la sua storia. bisogna creare degli esseri umani. È l'aspetto bizzarro del mio lavoro: fabbrico esseri umani. Mi piace Pasolini, ma leggo spesso anche Moravia e Svevo”. Michel Houellebecq è una delle menti più raffinate ed eclettiche dei nostri tempi. Apprezzato in tutto il mondo per i suoi saggi e romanzi, che rappresentano una pietra miliare nel panorama letterario contemporaneo, il celebre scrittore francese ha rilasciato una lunga intervista all'ex ministro e giornalista Gennaro Sangiuliano, andata in onda su TV7, lo storico settimanale del Tg1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

