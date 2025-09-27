Lo scrittore francese Houellebecq si racconta a Sangiuliano

Iltempo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L'idea di romanzo è di creare i personaggi. La politica si può anche integrare alla narrazione, ma la cosa importante è l'individuo, con la sua storia. bisogna creare degli esseri umani. È l'aspetto bizzarro del mio lavoro: fabbrico esseri umani. Mi piace Pasolini, ma leggo spesso anche Moravia e Svevo”. Michel Houellebecq è una delle menti più raffinate ed eclettiche dei nostri tempi. Apprezzato in tutto il mondo per i suoi saggi e romanzi, che rappresentano una pietra miliare nel panorama letterario contemporaneo, il celebre scrittore francese ha rilasciato una lunga intervista all'ex ministro e giornalista Gennaro Sangiuliano, andata in onda su TV7, lo storico settimanale del Tg1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

lo scrittore francese houellebecq si racconta a sangiuliano

© Iltempo.it - Lo scrittore francese Houellebecq si racconta a Sangiuliano

In questa notizia si parla di: scrittore - francese

scrittore francese houellebecq raccontaLo scrittore francese Houellebecq si racconta a Sangiuliano - La politica si può anche integrare alla narrazione, ma la cosa importante ... Secondo iltempo.it

Houellebecq a tutto campo: "Non capisco Macron, Occidente in crisi come i suoi valori" - E' una delle tante provocazioni di Michel Houellebecq, scrittore francese molto conosciuto in tutta Europa, ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scrittore Francese Houellebecq Racconta