Brescia – Da un parte la delusione totale dipinta sui volti dei genitori, che parlano di “grave ingiustizia” e “palese mistificazione dei fatti”, annunciando che non si fermeranno. Dall’altra sospiri di sollievo e sorrisi discreti delle funzionarie, che hanno visto riconosciuta dal giudice la correttezza del proprio operato. La gup Gaia Sorrentino ieri al termine del processo in abbreviato ha assolto (“perché il fatto non sussiste”) Monik Liliana Ilaria Peritore ed Elisabetta Begni, rispettivamente responsabile dei servizi cimiteriali e direttrice di settore in Comune a Brescia, finite sul banco degli imputati per vilipendio di cadavere, violazione di sepolcro e distruzione di resti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lo scandalo delle tombe dei feti rimosse al cimitero di Brescia finisce in niente: assolte le due funzionarie