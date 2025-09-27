Lo accoltella e finge di essere vittima

Servizitelevideo.rai.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.44 Ha aggredito e accoltellato il marito ed è stata arrestata per maltrattamenti E' successo a Caltanissetta. Una donna di 61 anni, incensurata, ha chiamato il 112 denunciando un'aggressione da parte dal coniuge, che nel frattempo era andato in ospedale perché colpito dalla moglie con un coltello da cucina lungo 32 centimetri. Tornato a casa ha raccontato ai carabinieri di aver subito violenze dalla moglie, mai denunciate. La donna non aveva segni di aggressione sul corpo. In passato aveva percosso anche il figlio dopo feroci liti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accoltella - finge

accoltella finge essere vittimaCaltanissetta, accoltella il marito e si finge vittima di aggressione: arrestata - I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato per maltrattamenti una 61enne, incensurata. Da msn.com

MAROSTICA, ACCOLTELLATA DALL’EX/ La vittima: “Temo che quando esca finisca il suo lavoro, mi vuole morta” - Il caso di Marostica a Storie Italiane con le parole della vittima, la signora Fernanda, intervistata dal talk di Rai Uno: ecco le sue parole ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Accoltella Finge Essere Vittima