Livorno, 27 settembre 2025 - Al Picchi è terminata 0-0 fra Livorno e Campobasso, un risultato che per una volta sta stretto agli amaranto che oggi avrebbero potuto meritare qualcosa di più, dopo quella che potremmo definire una delle migliori prestazioni viste in campo fino ad oggi. Finalmente un partenza convincente per gli amaranto che dopo poco più di un minuto grazie ad un ottimo recupero di Noce si trovano nei pressi della porta avversaria, Cioffi sbaglia a tu per tu con Tantalochi che respinge su Dionisi che, ad un passo dalla porta, spara la palla al di sopra della traversa divorandosi l'1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Livorno-Campobasso 0-0, un pareggio che sta stretto agli amaranto