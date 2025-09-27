LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | le grandi rivali si affrontano già in semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, seconda semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2025! Possiamo definirla la finale anticipata del primo trofeo stagionale, antipasto della Serie A che scatterà nel prossimo fine settimana. La Virtus Bologna si presenta con lo scudetto cucito sul petto dopo aver interrotto la striscia di tre vittorie degli acerrimi rivali meneghini, con le V-nere che vogliono riscattare il ko in Supercoppa Italiana di un anno fa quando persero all’overtime contro Milano in ‘casa’ a Casalecchio di Reno. 🔗 Leggi su Oasport.it
