LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | la grande classica in semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:28 E’ il remake della finale dello scorso anno, quando all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) l’Olimpia riuscì a prevalere all’overtime contro la Virtus Bologna interrompendo la striscia di due successi consecutivi in Supercoppa. 20:25 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2025! Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, seconda semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2025! Possiamo definirla la finale anticipata del primo trofeo stagionale, antipasto della Serie A che scatterà nel prossimo fine settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it
