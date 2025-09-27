LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | la grande classica in semifinale

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:28 E’ il  remake  della finale dello scorso anno, quando all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) l’Olimpia riuscì a prevalere all’overtime contro la Virtus Bologna interrompendo la striscia di due successi consecutivi in Supercoppa. 20:25 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2025! Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, seconda semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2025! Possiamo definirla la finale anticipata del primo trofeo stagionale, antipasto della Serie A che scatterà nel prossimo fine settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

live virtus bologna olimpia milano supercoppa italiana basket in diretta la grande classica in semifinale

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: la grande classica in semifinale

In questa notizia si parla di: virtus - bologna

Le vacanze dei giocatori della Virtus Bologna, Belinelli vola a Bora Bora

Virtus Bologna, gli abbonamenti spiccano subito il volo: già 2.700 tessere

Basket, Alen Smailagic lascia lo Zalgiris ed è un nuovo giocatore della Virtus Bologna

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: la grande classica in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Come scrive oasport.it

live virtus bologna olimpiaDiretta Virtus Bologna Milano/ Streaming video tv: un altro show! (Supercoppa basket 2025, oggi 27 settembre) - Diretta Virtus Bologna Milano streaming video tv: le due corazzata sono subito avversarie nella seconda semifinale di Supercoppa basket 2025. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Virtus Bologna Olimpia