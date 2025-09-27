LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 86-93 dTs Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | i meneghini vincono all’overtime e volano in finale contro Brescia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:18 Termina qui la nostra diretta Live per questa seconda semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2025. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Vi diamo appuntamento quindi domani alle ore 18:00 per la finale tra l’Olimpia Milano e la Germani Brescia. Buonanotte a tutti ed un saluto sportivo! 23:15 TOP SCORER: Virtus Bologna: Edwards 21, Niang 14, Pajola 13 Olimpia Milano: Shields 23, LeDay 18, Bolmaro 13 Finisce qui: l’Olimpia Milano batte in rimonta la Virtus Bologna per 86-93 all’overtime e vola in finale di Supercoppa Italiana dove affronterà la Germani Brescia! 86-93 Ancora 22 per LeDay. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: virtus - bologna
Le vacanze dei giocatori della Virtus Bologna, Belinelli vola a Bora Bora
Virtus Bologna, gli abbonamenti spiccano subito il volo: già 2.700 tessere
Basket, Alen Smailagic lascia lo Zalgiris ed è un nuovo giocatore della Virtus Bologna
#Supercoppa #LBASerieA, #VirtusOlimpia #VirtusBologna #OlimpiaMilano: come vederla in tv e in streaming #Virtus #Bologna #Olimpia #Milano #BasketCity #TuttounaltroSport #LBASupercoppa - X Vai su X
La classica del basket italiano vale un posto in finale di “Frecciarossa Supercoppa 2025” Virtus Bologna - EA7 Olimpia Milano vi aspetta questa sera alle 20:00 live su Cielo! - facebook.com Vai su Facebook
| Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta fine 3Q 64-59 | Supercoppa - Terzo quarto: è il turno della tripla di Pajola in avvio del terzo quarto (48- pianetabasket.com scrive
| Virtus Bologna vs Olimpia Milano: diretta (i 12) | Supercoppa - La seconda semifinale della Frecciarossa Supercoppa 2025 mette di fronte la Virtus Bologna, campione d’Italia, e l’Olimpia Milano, finalista dell’ultima Coppa Italia. Da pianetabasket.com